Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 647 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 647 тысяч. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 647 849 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 154 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 9 320 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июня превысило 10,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 160 тысяч. За весь период пандемии скончались 504 936 инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели.

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