Ежиха забралась в дом и напала на спящего ребенка

В английском городе Стратфорд-апон-Эйвон, графство Уорикшир, ежиха забралась в дом и укусила спящего ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22 июня 32-летняя Челси Фаулер (Chelsey Fowler) проснулась от плача дочери. Трехлетняя Элси (Elsie) кричала и тянулась к правой ноге. Женщина откинула одеяло и обнаружила под ним ежиху, вцепившуюся зубами в мизинец ноги девочки.

«Я запаниковала, потому что не ожидала, что там будет еж, — рассказывает Фаулер. — Я сбросила его с ее ноги, и он убежал под гардероб. Элси была в истерике. До того она никогда не видела ежей и даже не знала, что это за звери».

Наутро девочке сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики. Ежиху поймали и отвезли в приют для животных, а позднее отпустили возле дома Фаулер. Сотрудники приюта подозревают, что она укусила ребенка, потому что защищала ежат или подыскивала место для гнезда.

Фаулер так и не выяснила, как ежиха проникла в ее дом и сумела избежать внимания двух кошек, которые у нее живут. «Мы могли потревожить ее, когда днем работали в саду, — предполагает женщина. — Но она должна была забраться сюда днем, потому что ночью двери заперты».

В декабре 2019 года сообщалось, что тысячи изнуренных ежат заполонили улицы Великобритании. Из-за дождливого лета многие британские ежи дали приплод позже обычного. В результате тысячи ежат, появившихся на свет осенью, не успели отъесться перед зимней спячкой и страдали от голода.

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