Армию США обвинили в причастности к исчезновению служащей девушки

В США семья обвинила военные структуры в причастности к исчезновению их дочери — 20-летней рядовой Ванессы Гиллен. Ее родственники также настаивают, чтобы база Форт-Худ была закрыта, если девушку, которая там работала, найдут мертвой. Об этом во вторник, 30 июня, рассказала адвокат Натали Хавам в интервью CBS News.

По мнению Хавам, военнослужащие базы Форт-Худ пытаются скрыть важные факты этой истории, потому что «не хотят, чтобы все знали, что произошло». «Мы понимаем, что она подверглась сексуальным домогательствам со стороны своих начальников, как минимум, дважды, потому что она говорила об этом своей семье, друзьям и коллегам по работе», — сказала она.

Отмечается, что семья собирается провести независимое расследование и просит Федеральное бюро расследований (ФБР) США возбудить уголовное дело по факту исчезновения человека и причастности американской армии к ее пропаже.

Между тем командование уголовного розыска армии заявило, что делается все возможное, чтобы скорее отыскать 20-летнюю девушку. «Не сказать, что это просто полицейское расследование и поиск пропавшего без вести человека — это полномасштабная операция по поиску одного из нас. Понятно, что есть следственная информация, которой мы не можем поделиться с общественностью, чтобы защитить целостность продолжающегося расследования», — пояснили в ведомстве.

Правоохранительные органы, а также активисты и волонтеры обыскали территории около военной базы, включая реку и поля.

Ванесса Гиллен пропала 22 апреля. Ее в последний раз видели на рабочем месте в черной футболке и фиолетовых спортивных штанах. Личные вещи, такие как: ключи от машины, кошелек и удостоверение личности остались на военной базе. При этом мобильный телефон отсутствует, его так и не нашли.

Форт-Худ — военная база армии США, расположенная около города Киллин в штате Техас. Названа в честь генерала конфедеративной армии Джона Белла Худа. Уточняется, что за последнее время это второй пропавший солдат из числа военнослужащих на данной базе. В августе 2019-го также исчез Грегори Ведель-Моралес, тело которого смогли найти только в июне нынешнего года.

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