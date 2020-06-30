Пенсионерку заставили смотреть на изнасилование трех ее внучек

В городе Импендл провинции Квазулу-Натал в ЮАР 71-летнюю пенсионерку заставили смотреть, как одну за другой изнасиловали ее трех внучек в возрасте 19, 22 и 25 лет. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что неизвестный в балаклаве и с пистолетом запер трех девушек в спальной комнате их бабушки, а затем начал насиловать их на глазах пенсионерки. Женщина никак не могла помочь своим внучкам, так как злоумышленник грозился расстрелять ее, если она захочет что-то предпринять.

В местной полиции заявили, что, приехав на место происшествия, нашли пенсионерку без признаков жизни. По их мнению, после увиденного 71-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. Девушки также согласились с версией силовиков, так как позже сказали, что на протяжении всего времени преступник не прикасался и не избивал их бабушку — были только угрозы.

«Я думаю, что моя мать умерла от сердечного приступа, потому что преступник не напал на нее, но он вытащил моих племянниц из комнаты и изнасиловал прямо на ее глазах», — предположил 31-летний сын скончавшейся.

«Мы наблюдаем резкий рост убийств и изнасилований по половому признаку», — прокомментировала происшествие член Совета по социальному развитию региона Нонхланхла Хоза. Она считает, что подобные случаи жестокости в отношении африканских женщин прекратятся, если местные общины будут взаимодействовать с правоохранительными органами.

7 мая сообщалось, что хакеры взломали онлайн-заседание нижней палаты парламента ЮАР, выведя на экран сцены порнографии. В ходе конференции также прозвучали расовые оскорбления в адрес спикера Национального собрания Танди Модисе, хакеры призывали ее обнажить грудь. Известно также, что онлайн-мероприятия в ЮАР срывались не в первый раз. В апреле встреча под руководством министра по делам женщин в Президиуме Маите Нкоана-Машабане также была прервана злоумышленниками: на видеоконференции транслировались порнографические изображения.

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