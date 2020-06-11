Смесь домашнего пива, колы и молока привела к смерти

В ЮАР мужчина погиб после того, как выпил домашнее пиво во время карантина, а у его собутыльника появились проблемы со зрением. Об этом сообщает News24.

В субботу, 6 июня, безработный Тапера Эдвард Кусени (Tapera Edward Kuseni) купил у соседа поллитра самодельного алкогольного напитка за 20 южноафриканских рэндов (около 80 рублей). Вместе с братом он смешал пиво с колой и молоком, уснул и продолжил пить на следующий день. В понедельник Кусени почувствовал себя плохо, как и его собутыльник.

Беременная жена африканца сначала решила, что у него похмелье, но ему становилось все хуже и хуже, как и его брату. Мужчин доставили в больницу. Врачи не смогли спасти Кусени, но сумели помочь его брату. Однако теперь выживший страдает от постоянных головных болей, и у него сильно испортилось зрение. Доктора подозревают, что в напитке мог содержаться метанол.

Запрет на продажу алкоголя вызвал в стране бум домашнего пивоварения. Однако поскольку некоторые люди использовали для производства напитка некачественное сырье, употребление самодельного алкогольного напитка приводило к смерти и увечьям.

Всего за время карантина из-за пандемии коронавируса в ЮАР шесть человек погибли и четыре человека частично потеряли зрение из-за того, что пили самодельное пиво.

Ранее сообщалось, что семейная пара из города Оушен-Вью в ЮАР скончалась после употребления домашнего имбирного пива. Они успели вызвать скорую помощь и потеряли сознание, их доставили в больницу, где они скончались в реанимации.

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