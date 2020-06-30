Президент России Владимир Путин обратится к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Давайте так, я не то что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что обращение запланировано примерно на 14:00 вторника, 30 июня.

Тему обращения Песков раскрывать не стал.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что Путин планирует обратиться к нации в преддверии голосования по поправкам к Конституции. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в ходе выступления глава государства разъяснит гражданам суть и важность поправок.

В прошлый раз Путин обращался к россиянам 23 июня. Тогда он также затронул тему голосования по поправкам к Конституции. В частности, президент подчеркнул, что изменения вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться на новый президентский срок.

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