Воробьев поблагодарил волонтеров за работу в период пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных волонтеров за работу в период пандемии коронавируса и вручил им памятные медали. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 30 июня.

Всего различные почетные грамоты и памятные медали получили 350 человек.

«Я хочу поблагодарить волонтеров, которые все это время регулярно, безвозмездно тратили своё время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание, поддержку. Это очень важная работа», — сказал он.

По словам главы региона, добровольцы закупали продукты первой необходимости, развозили лекарственные препараты, раздавали средства индивидуальной защиты.

Всего волонтеры обзвонили более 1,3 миллиона жителей, доставили свыше 70 тысяч продуктовых наборов. Также ни помогали выгуливать домашних животных, участвовали в проведении дезинфекции подъездов, патрулировании улиц.

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