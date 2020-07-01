С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она пояснила, что в дополнение к ужесточению карантинных мер эта методика состоит из таких пунктов, как «трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения». Попович отметила, что в России уже научились реализовывать эту стратегию.

Продолжая рассуждать о России, эксперт заявила, что в случае второй волны коронавируса страна также будет вынуждена вернуться к карантину, поскольку иных способов предотвращения массовой летальности — вакцины и коллективного иммунитета — пока не существует.

29 июня стало известно, что в Казахстане вернут жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сравнил ситуацию с войной, «где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил он.

По последним данным, в Казахстане выявлено 21 819 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране умерли 188 человек.

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