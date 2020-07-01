Китайского певца заблокировали в соцсети из-за сходства с Си Цзиньпином

Китайского оперного певца Лю Кэцина (Liu Keqing) заблокировали в социальной сети Tik Tok из-за сходства с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал сам певец, его аккаунт блокируют по этой причине уже третий раз, хотя он неоднократно подтверждал свою личность. На данный момент его страница доступна, однако комментарии ко многим видео закрыты.

Отмечается, что 63-летний двойник китайского президента живет в Берлине. На его страницу, где он выкладывает видео со своим пением, подписаны более 41 тысячи человек.

В июле 2017 года китайская соцсеть Weibo начала удалять упоминания Винни-Пуха из-за его сравнения с Си Цзиньпином. Кроме того, из мессенджера WeChat исчезли gif-изображения с участием медвежонка.

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