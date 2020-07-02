Меркель шла по бундестагу и оказалась на акции протеста

Экологические активисты забросали канцлера Германии Ангелу Меркель и ее охранников листовками. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter-аккаунте социально-политического движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion).

Инцидент произошел ранее 2 июля в здании бундестага. На кадрах видно, как несколько человек с оранжевыми зонтами бегут за Меркель, которую шла по бундестагу, бросают ей в спину листовки и кричат. Канцлер оборачивается и некоторое время наблюдает за активистами со стороны. Спустя минуту протестующих вывели из помещения.

По данным РИА Новости, акция была приурочена к голосованию по закону о прекращении использования ископаемого угля, который предусматривает выход Германии из угольной энергетики к 2038 году. Активисты считают это слишком поздней датой, некоторые призывают закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году.

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