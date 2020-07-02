На Украине снова выросло число зараженных коронавирусом

На Украине число зараженных коронавирусом снова выросло и достигло 45 887. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает «Gordonua.com» со ссылкой на систему мониторинга эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За последние сутки инфекцию подтвердили у 889 человек. Накануне было выявлено 664 новых случая, за день до этого — 706. Наибольший прирост был зафиксирован 25 июня и составил 1109 инфицированных.

С начала пандемии скончались 1185 пациентов с коронавирусом, выздоровели 20 053 человек.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы распространения коронавируса в стране стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. В ряде регионов пациентами с COVID-19 занято до 70 процентов больничных коек. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил Зеленский.

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