Зеленского назвали слабым в вопросе уголовного преследования Порошенко

Президента Украины Владимира Зеленского назвали слабым в вопросе уголовного преследования экс-главы государства Петра Порошенко. Соответствующее мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешний украинский лидер «совсем слаб» и нерешителен.

«Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: «Я — ваш приговор!» Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол», — написал Пушков.

По его словам, Зеленский, видимо, не способен на действия.

Ранее Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к Зеленскому и генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой. «Замахнулся — бей, не надо откладывать», — заявил Порошенко и добавил, что если его «надо упрятать за решетку — упрячьте», а если его не за что судить, то власти должны перед ним извиниться.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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