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Бодибилдер растолстел до 317 килограммов и оказался в инвалидном кресле

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Изображение: Mark Sehman

Житель английского города Джарроу, графство Тайн-энд-Уир, растолстел до 317 килограммов и столкнулся с риском преждевременной смерти. Как сообщает газета The Sun, из-за ожирения он оказался в инвалидном кресле.

49-летний Марк Семан (Mark Sehman) в прошлом был бодибилдером и отличался здоровым и подтянутым телом. В юности он неоднократно сидел на диетах и соблюдал спортивный режим, чтобы похудеть, но спустя время лишние килограммы возвращались. «Я ростом 198 сантиметров, так что мой нормальный вес — около 127 килограммов, — утверждает он. — Но мне всегда приходилось бороться с лишним весом, даже в молодости».

В 2008 году при весе в 254 килограмма Семану удалось сбросить около 50-60 килограммов. «У меня отлично получалось. Но спустя годы вес вернулся, и я поправился до 317 килограммов», — пояснил он.

Врачи предупреждают, что Семан достиг крайней степени ожирения. Британец почти не ходит и чаще всего передвигается в инвалидном кресле. «Я в критическом положении. Доктора говорят, что я могу умереть в любой момент. Я рискую не дотянуть до Рождества, — отмечает он. — У меня апноэ во сне, поэтому я задыхаюсь, когда сплю. Я пользуюсь аппаратом, который помогает мне дышать ночью».

Для того чтобы Семана допустили до операции по уменьшению желудка, ему нужно сбросить как минимум 100 килограммов. Он уже начал придерживаться сбалансированного питания. «Мне предстоит долгий путь, и он будет очень тяжелым», — считает британец.

В апреле сообщалось, что житель английского города Дерби, весивший 323 килограмма, сбросил две трети веса и устроился работать в больнице. Таким образом он решил отблагодарить докторов, внесших весомый вклад в его похудение. В его обязанности входит помогать врачам всех подразделений.

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