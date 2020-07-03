Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 667 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 667 тысяч. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 667 883 случая инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9859 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июля превысило 10,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 174 тысяч. За весь период пандемии скончались 520 785 инфицированных, 5,7 миллиона человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!