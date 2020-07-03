Командира московских полицейских наказали за одинаковые жетоны у подчиненных

В Москве командиру роты 2-го оперативного полка полиции объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов во время пикета у столичного управления МВД. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

29 мая во время акции в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, были задержаны сотрудники «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратили внимание, что у полицейских, задержавших их коллег, были идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, что нарушает закон. Свои замечания они изложили в письме к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Главное управление МВД России по Москве провело служебную проверку, в результате которой были выявлены нарушения, а виновные наказаны. В ведомстве отметили, что командиру роты 2-го оперативного полка объявлено дисциплинарное взыскание, а с самими сотрудниками подразделения была проведена профилактическая работа.

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был арестован на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

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