В России зафиксировали 6718 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным опрештаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах. За сутки зафиксировано 176 летальных исходов, 8915 человек выздоровели.

За сутки с 1 на 2 июля в стране было зафиксировано 6760 новых инфицированных в 83 регионах. Сообщалось, что 147 человек скончались, 6047 человек излечились

Ранее эксперты заявили, что второй волны коронавируса в России можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. В противном случае «события могут развиваться по-разному», считают специалисты.

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