Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Народный артист России Геннадий Хазанов рассказал, что не стоит беспокоиться о его состоянии, так как он чувствует себя нормально. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», — сказал артист.

Ранее сообщалось, что Хазанова госпитализировали в кардиологическое отделение больницы. Отмечалось, что у артиста диагностировали нестабильную стенокардию.

Первые сообщения о том, что к артисту приезжали врачи, появились в СМИ 3 июля. Позднее Хазанов опроверг эту информацию и отметил, что чувствует себя хорошо.

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».

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