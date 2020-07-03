К задыхающемуся Геннадию Хазанову приехали врачи

К задыхающемуся российскому актеру Геннадию Хазанову приехали врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помощница 74-летнего артиста заявила, что в настоящее время медики оказывают ему экстренную помощь. Обсуждается вопрос о госпитализации.

Как передает телеканал РЕН ТВ, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады пожаловался на плохое самочувствие. Причиной обращения к врачам могли стать проблемы с сердцем.

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».

UPD: Telegram-канал «360» сообщает, что концертный директор Хазанова опроверг новости о его плохом самочувствии. По его словам, артист чувствует себя отлично и не нуждается в помощи медиков.

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