Хазанов согласился озвучить Кешу в новых сериях «Возвращения блудного попугая»

Российский артист Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — сказал артист, чьим голосом говорил главный герой в ставшими классикой первых сериях мультфильма.

23 мая председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала о планах студии возродить мультсериал «Возвращение блудного попугая». «Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера (комиком, выступающим перед живой аудиторией — прим. Ленты.ру). Он же, по сути, всегда таким и был», — заявила она.

Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями «Возвращения блудного попугая».

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