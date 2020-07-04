Ургант спел онлайн на выпускном в университете за 1,5 миллиона рублей

Телеведущий Иван Ургант получил от Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) более 1,5 миллиона рублей за проведение выпускного для студентов в режиме онлайн, сообщает «Говорит Москва».

Радиостанция опубликовала видео, на котором находящийся в Москве артист поет под гитару по видеосвязи, и его выступление транслируется на большой экран в зале вуза для нескольких десятков выпускников.

Информация о гонораре Урганта была опубликована на сайте госзакупок, писал «Коммерсантъ».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!