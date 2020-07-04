Меган Маркл оценила доход Великобритании от их свадьбы с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оценила доход Великобритании от своей свадьбы с принцем Гарри, пишет Daily Mail.

Речь идет об одном миллиарде фунтов стерлингов. Такие данные отражены в документах, которые предоставили в суд адвокаты герцогов Сассекских. Супруги пытаются привлечь к ответственности несколько таблоидов, которых обвиняют в распространении недостоверных сведений.

Одним из спорных моментов является подсчет СМИ, во сколько обошлась налогоплательщикам свадьба принца Гарри. Согласно оценкам аналитиков, на это мероприятие было выделено около 32 миллионов фунтов стерлингов. Супруги отметили, что на церемонию были потрачены большие средства, однако еще больше Британия заработала на данном событии.

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Адвокаты утверждают, что в 2018 огромное количество туристов посетило страну, чтобы посмотреть на пару, и это принесло колоссальный доход. При этом в исследовании Brand Finance сообщается, что доход страны от туризма составил не более 300 миллионов фунтов стерлингов.

В 2019 году сообщалось, что Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов. За первый год брака выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев. Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих королевские дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.

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