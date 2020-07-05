Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180

Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 может повлечь за собой плачевные последствия. В настоящее время у Вашингтона нет аналога, которым можно было бы заменить российскую технику. Об этом в интервью с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«По политическим соображениям это может быть скоропалительным решением по быстрому переходу на свои ресурсы, но ситуация может завершиться плачевно», — пояснил эксперт. При этом он высоко оценил разрабатываемый аналог и отметил, что уровень технологий в США довольно высок.

По словам Евсеева, Вашингтону пришлось отказаться от пилотируемых полетов из-за ненадежности систем. Именно это и является фактором риска при создании двигателей сейчас, ведь их ресурс до сих пор не известен. Несмотря на системы спасения, добавил эксперт, запуск ракеты с ненадежным двигателем может повлечь гибель экипажа.

Евсеев отметил, что Россия была готова к такому шагу США. «Его (президента США Дональда Трампа — прим. "Ленты.ру") позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы», — пояснил специалист.

Как сообщалось ранее, компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180. ВЕ-4, предназначенный для первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, прибыл в штат Алабама в июле.

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