Крокодил напал на браконьера и утащил в воду

Крокодил в пригороде Букунгу в Уганде схватил местного жителя, который собирался закинуть сети в озеро, несмотря на запрет на рыбную ловлю. Об этом сообщает сайт New Vision.

В пятницу, 3 июля, 27-летний рыбак Джеймс Очира (James Ochira) нарушил введенный в сентябре 2019 года запрет на рыбную ловлю в озере Кьога, чтобы прокормить семью.

Когда браконьер собирался закинуть сети, на него напал крокодил. «Он выхватил меня из лодки и бросил в воду. Его острые зубы вонзились в мои спину и грудь», — рассказывает Очира. Рептилия начала тащить его на глубину, но он оказал сопротивление и сумел вырваться. Крича от боли, мужчина выбрался на мелководье.

Местные жители прибежали на крик и нашли истекающего кровью Очиру. Его госпитализировали и оказали первую помощь.

Мэр Букунгу Эмма Сегуййя Кабенге (Emma Segujja Kabenge) призвала рыбаков не рисковать жизнью в кишащих крокодилами водах.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил утащил полицейского, который искал упавший в реку мобильный телефон. Хотя на берегу были люди, никто из них не смог его спасти.

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