Появились кадры с места крушения Ми-2 в российском регионе

МЧС / РИА Новости

МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки частного вертолета Ми-2 в Ростовской области, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал. Соответсвующее видео доступно в Telegram-канале РИА Новости.

На записи можно заметить, как спасатели подходят к упавшему у берега водоема вертолету. На транспортном средстве видны сильные повреждения. Недалеко от места происшествия дежурят аварийно-спасательные машины.

Утром 6 июля вертолет разбился по время обработки рисовых чеков (участок пахотной земли) в поселке Кирсалово. По предварительной версии, у него отказал двигатель.

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