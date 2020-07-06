Вертолет Ми-2 разбился в российском регионе

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает ТАСС.

Предварительной причиной крушения называется отказ двигателя. Вертолет проводил обработку рисовых чеков (участок пахотной земли) в поселке Кирсалово.

К ликвидации последствий случившегося привлечено 17 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС — 12 человек и 3 единицы техники.

В мае 2018-го Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Вертолет осуществлял авиационно-химические работы. Пилот воздушного судна госпитализирован.

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