Объяснен резкий рост цен смартфонов

Удорожание смартфонов связали с техническом прогрессом и высокой стоимостью ПО. Об этом со ссылкой на экспертов на рынке сообщает Android Authority.

Журналисты издания заметили, что цены на смартфоны «однозначно завышены»: некоторые флагманы стоят 1500-2000 долларов, что сравнимо со стоимостью ноутбуков и телевизоров. По мнению ведущего аналитика Techsponential Ави Грингарта (Avi Greengart), потребители готовы платить такую цену, так как рассматривают смартфон как долгосрочную инвестицию. «Сейчас телефоны используются для гораздо большего количества операций, чем всего несколько лет назад», — заявил Грингарт.

Материалы по теме Нескладно вышло Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года

Аналитик подчеркнул, что экраны смартфонов становятся более качественными, объемы накопителей растут, емкость батарей повышается. Из-за этого устройства могут конкурировать с компьютерами, с чем и связан рост цен. Резкое удорожание объясняется и внедрением таких новых технологий, как поддержка стандарта mmWave 5G или появлением лидаров для камер.

Эксперт в IT-технологиях Каролина Миланези (Carolina Milanesi) назвала стоимость программного обеспечения еще одной причиной роста цен. Несмотря на то что Android и iOS распространяются бесплатно, затраты на разработку и поддержку продукта включены в стоимость гаджетов. При этом большинство производителей Android-аппаратов выплачивают Google роялти за использование операционной системы. «Поставщики девайсов не готовы принять на себя эти расходы. Конечно, они перекладывают их на потребителя в той или иной мере», — подытожила Миланези.

Журналисты издания заявили, что цены на смартфоны продолжат расти в будущем. По их словам, хорошей новостью является тот факт, что из-за высокой конкуренции на рынке у потребителя есть выбор. «Пользователи могут смириться с "убийцами флагманов", доступными всего за 600-900 долларов», — говорится в статье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!