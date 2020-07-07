Покинувший Kasabian фронтмен признал себя виновным в избиении

Фронтмен британской рок-группы Kasabian Том Мейган, днем ранее покинувший коллектив «по личным причинам», появился в суде города Лестер и признал себя виновным в избиении человека. Об этом сообщает Sky News во вторник, 7 июля.

Инцидент произошел 9 апреля. Подробности произошедшего не раскрываются.

Накануне 39-летний Мейган вышел из состава Kasabian, которую возглавлял более 23 лет в качестве вокалиста. Музыкант заявил, что борется с личными проблемами, которые долгое время отражались на его поведении, и хочет вернуть жизнь в нормальное русло.

Коллектив был основан в Лестере в 1997 году. За свою карьеру музыканты выпустили шесть студийных альбомов. Последний релиз For Crying Out Loud вышел в 2017 году.

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