Фронтмен Kasabian покинул группу

Фронтмен британской рок-группы Kasabian Том Мейган покинул группу. Об этом сообщает The Guardian.

Музыкант заявил, что боролся с личными проблемами, которые долгое время отражались на его поведении. Он пояснил, что теперь хочет приложить все силы на возвращение своей жизни в нормальное русло. Уточняется, что решение было принято по обоюдному согласию с другими участниками коллектива.

Мейган также поблагодарил поклонников за любовь и поддержку. Он отметил, что у него все хорошо.

Группа Kasabian образовалась в городе Лестер в 1997 году. В первоначальный состав коллектива входили вокалист Том Мейган, гитарист и вокалист Серджио Пиццорно, гитарист Крис Карлофф и басист Крис Эдвардс. Позднее к ним также присоединился барабанщик Иэн Мэтьюз. За свою карьеру музыканты выпустили шесть студийных альбомов. Последний релиз For Crying Out Loud вышел в 2017 году.

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