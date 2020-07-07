Решена вековая загадка феномена «мертвой воды»

Ученые Национального центра научных исследований и Университета Пуатье во Франции решили загадку феномена «мертвой воды», который был обнаружен более века назад, в 1893 году, однако так до конца и не был объяснен. Явление заключается в том, что корабли могут замедляться или даже останавливаться во время движения по воде, несмотря на нормальную работу двигателей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи выяснили, что изменение скорости происходит из-за волн, которые действуют как конвейерная лента. Это наблюдается во всех водоемах, где происходит смешение вод с различной плотностью (из-за солености или температуры). В результате возникает сопротивление, называемое волнообразным торможением Нансена. Кроме того, волны, образующиеся на границе раздела соленой и пресной воды, заставляют судно изменять скорость. Оба феномена взаимодействуют друг с другом, вместе влияя на перемещение лодки.

Научная работа является частью более крупного проекта, цель которого — выяснить, почему в сражении при Акциуме в 31 году до нашей эры более крупные суда Клеопатры потерпели поражение от легких кораблей Октавиана. По предположению специалистов, одним из факторов, которые повлияли на исход битвы, стала «мертвая вода» в бухте, имеющей характеристики фьорда.

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