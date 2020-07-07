В Евросоюзе прокомментировали информацию о возможном открытии границ для России

Посол Евросоюза Маркус Эдерер прокомментировал информацию о возможном открытии границ для России. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Эдерера, список стран, которым разрешен въезд, опубликуют в середине июля. Говорить о том, кто в него войдет, пока рано, подчеркнул посол. Он напомнил, что ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны.

В конце июня стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам России и некоторых других стран из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. При этом в списке стран, граждане которых смогут посетить Евросоюз, находятся Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. Европа откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико. Кроме того, страна не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия российских границ остаются неясными.

По последним данным, в мире заражен 11 593 181 человек. За весь период пандемии скончались 537 504 инфицированных, более 6,3 миллиона человек выздоровели.

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