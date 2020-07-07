В России оценили «уничтожители» Крымского моста

Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. Его слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, достоинства украинских ракет сильно преувеличены. «Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая», — констатировал он. Для Черноморского флота не составит труда нейтрализовать это оружие, считает Горбачев.

Ранее командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что в 2021 году Украина намерена разместить на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Он назвал оружие однозначно эффективным.

В июне крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, в ходе которых была успешно уничтожена заданная цель. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

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