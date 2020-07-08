«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Это следует из итогов независимого исследования качества мобильного интернета в России, которое провела международная компания Ookla. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,79 мегабита в секунду, скорость загрузки данных — 13,22 Мбит/с, значение ping — 46 миллисекунд. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,5 мегабита в секунду, в Санкт-Петербурге — 29,87 мегабита в секунду, Екатеринбурге — 29,29 мегабита в секунду, Новосибирске — 42,95 мегабита в секунду, Самаре — 27,52 мегабита в секунду.

«Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80 процентов годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысячи базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTE Advanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G, подчеркнули в пресс-службе «МегаФона». Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов «МегаФон» начал использовать технологию MIMO 4x4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15 процентов.

«МегаФон» сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.

Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллиона замеров в сетях всех операторов с января по июнь.