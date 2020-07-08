Россияне на самоизоляции накупили секс-игрушек

Россияне начали резко скупать секс-игрушки с началом периода самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные компании «Поставщик счастья», которая является крупнейшим оптовым поставщиком товаров для взрослых в России. Заявление организации поступило в «Ленту.ру».

По данным компании, с конца марта 2020 года продажи товаров для взрослых росли в среднем на 10-15 процентов в неделю. Пик продаж пришелся на середину мая. Тогда продажи выросли на 136 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, в июне они увеличились на 84 процента год к году.

Как сообщили в организации, спрос на товары для женщин растет сильнее, чем спрос на товары для мужчин. Например, продажи вибраторов и страпонов увеличились на 82 и 78 процентов соответственно. Для сравнения, продажи товаров для мужчин выросли на 69 процентов. Продажи сувениров и презервативов взлетели на 57 процентов, БДСМ-продукции — на 46 процентов, лубрикантов — на 40 процентов, эротического белья — на 29 процентов.

В компании отмечают, что спрос на секс-игрушки традиционно растет в кризис и является реакцией потребителей на стресс. Например, аналогичные тенденции наблюдались во время мирового финансового кризиса 2008 года, а также экономического кризиса в России в 2014 году, когда удар по российской экономике был нанесен санкциями Запада в ответ на присоединение Крыма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!