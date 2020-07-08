В Москве откроют памятник главе атомной отрасли СССР Ефиму Славскому

В Москве в сквере у центрального здания госкорпорации «Росатом», 20 августа планируется открыть памятник руководителю отечественной атомной отрасли, трижды Герою Социалистического Труда Ефиму Славскому. Это событие будет приурочено к 75-летию отрасли, сообщил председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев, передает РИА Новости.

«Ефим Павлович Славский практически 30 лет был министром... И сейчас перед зданием центрального аппарата госкорпорации мы ставим ему памятник. Двадцатого августа будем открывать», — рассказал Владимир Огнев в ходе онлайн-конференции.

О том, что комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме утвердила установку в столице памятника Славскому, в июне агентству сообщил глава комиссии Игорь Воскресенский.

По мнению экспертов, именно благодаря заделу, созданному под руководством Славского, атомная отрасль выстояла в тяжелые 1990-е годы и вновь перешла к развитию. Правопреемник Минсредмаша госкорпорация «Росатом» стала мировым ядерным гигантом, надежно обеспечивающим обороноспособность страны и ее энергетическую безопасность, а также развитие экономики России по многим высокотехнологичным направлениям.

Отечественная атомная отрасль ведет свою историю с 20 августа 1945 года, когда руководство страны постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития атомной промышленности и реализации советского атомного проекта.