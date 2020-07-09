Австрия прокомментировала убийство чеченского блогера

Убийство чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова в Вене нужно расследовать быстро и полностью. С таким комментарием выступили в австрийском МИД, передает РИА Новости.

Отмечается, что к работе уже привлекли правоохранительные органы

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский также рассказал, что Москва и Вена контактируют по вопросам расследования дела. Между представителями правоохранительных органов России и Австрии уже налажена связь.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и находился под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни Рамзан Кадыров, поскольку Умаров часто выступал с критикой в его адрес. В Кремле считают, что такая связь нелогична. Сам Кадыров считает, что в убийстве замешаны иностранные спецслужбы.

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