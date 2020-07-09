Спрятавшая труп своей бабушки ради пенсии американка пошла под суд

Американка Синтия Блэк предстанет перед судом за использование для собственной выгоды мертвого тела своей бабушки, сообщает The Morning Call.

Сообщается, что ей также предъявлены обвинения в воровстве и получении краденого имущества. 61-летнюю женщину, однако, не будут обвинять в халатном отношении к человеку в зависимом положении и обмане государственных структур.

Блэк арестовали в конце мая по обвинению в незаконном получении более 186 тысяч долларов. Она вывела их со счетов своей бабушки Гленоры Делахэй, которая умерла более 10 лет назад. Следователи обнаружили останки женщины в морозилке в доме, расположенном по соседству от дома Блэк. Схему вывода денег со счетов социальной страховки Делахэй начала ее дочь Гленора Волцингер и ее сообщник Гленн Блэк. В 2011-м та умерла, и Синтия Блэк продолжила дело своей матери.

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