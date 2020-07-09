Дефицит бюджета США вырос в сто раз

Дефицит федерального бюджета США за прошлый месяц приблизился к уровню всего предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отдела конгресса США по бюджетному управлению, сообщает ТАСС.

В июне показатель достиг 863 миллиардов долларов, что в сто раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дефицит составлял 8 миллиардов долларов.

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При этом нехватка средств в федеральном бюджете страны за весь 2019 финансовый год, который завершился в сентября, составила 984 миллиарда долларов. Как отмечается в документе, столь высокий показатель связан с экономическим кризисом и пандемией коронавируса и, как следствие, с мерами, которое принимает правительство на фоне конкретных событий.

По данным ведомства, за первые девять месяцев текущего года дефицит увеличился на 2 триллиона долларов по сравнение с прошлым годом и составил 2,7 триллиона долларов. Также на 13 процентов уменьшился объем средств, которые поступают в федеральный бюджет, по сравнению с прошлым годом. В свою очередь расходы выросли на 50 процентов.

С начало пандемии коронавируса власти США в рамках мер по стимулированию экономического роста потратили 3 триллиона долларов. Помимо этого, как заявил руководитель аппарата сотрудников белого дома Марк Медоуз, в скором времени будут приняты дополнительные пакеты мер по стимулированию роста экономики. В июне бюджетное управление Конгресса подсчитало, что дефицит за год подойдет к четырем триллионам долларов.

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