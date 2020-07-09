Директора российского океанариума задержали по подозрению в коррупции

Во Владивостоке по подозрению в коррупции задержали директора приморского океанариума Сергея Логинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную.

Она отметила, что сотрудники океанариума своими силами выявили возможную коррупцию и обратились в правоохранительные органы. Их сотрудники вышли на Логинова и задержали его. Он занимал этот пост с 2018 года.

Его предшественник Александр Михайлюк ушел в отставку после смерти в океанариуме нескольких животных. Из-за гибели животных на учреждение даже завели уголовное дело о халатности.

Приморский океанариум расположен на острове Русский. Открылся в сентябре 2016 года. Площадь превышает 37 тысяч квадратных метров. Это единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.

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