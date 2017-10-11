Россия
 

Глава Приморского океанариума ушел в отставку после смерти очередного дельфина

Перейти в «Мою Ленту»

Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк взял на себя ответственность за гибель самки дельфина по имени Ева, скончавшейся 10 октября, и подал в отставку. Об этом сообщает PrimaMedia.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума», — сообщил он изданию.

Руководство океанариума, в свою очередь, также выступило с заявлением. «Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония — одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе и в современных океанариумах», — подчеркнули в организации.

Заявление об отставке Михайлюк подал в среду, решение руководства пока не известно.

Михайлюк стал директором Приморского океанариума в декабре 2016 года. Предыдущий глава Приморского океанариума Вадим Серков был отстранен от должности после гибели нескольких животных.

24 сентября в океанариуме во Владивостоке погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных в открытый вольер штормом, и задохнулось под водой. «Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала представитель океанариума Елена Молчанова.

В июле этого года в СМИ попала информация, что из-за халатности персонала в океанариуме пострадал морж. Кто-то оставил открытой решетку, отделяющую вольер с животным от бассейна. В результате морж, вероятно, полагавший, что бассейн, как обычно, полон воды, прыгнул вниз и упал на бетонный пол.

В октябре прошлого года стало известно, что там умерли несколько питомцев, включая сивуча и двух белобоких дельфинов. После этого тренер морских млекопитающих рассказал о многочисленных нарушениях в аквариуме. Администрация все обвинения отвергала.

Приморский океанариум расположен на острове Русский. Открылся в сентябре 2016 года. Площадь превышает 37 тысяч квадратных метров. Это единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Директор Приморского океанариума подает в отставку после очередной гибели дельфина
Белуха погибла в Приморском океанариуме
Морж нырнул в пустой бассейн в Приморском океанариуме
Последние новости
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
Главы Москвы и Минска договорились о сотрудничестве  
Глава Приморского океанариума ушел в отставку после смерти очередного дельфина
Гибридный внедорожник отправили соревноваться с пловцами
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня
Аллан Чумак

Чумак на оба наши дома

Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
22:2610 октября

Фонд Навального отказался удалять расследование об Усманове

23:0410 октября

Горбачев отказался уезжать на Запад и решил остаться в России

14:07 9 октября

«Боярышник» вновь стал легален в России

Россия00:04 9 октября

«Такой был страх, что лицо перекашивалось»

Почему излечиться от рака бывает недостаточно
21:5510 октября

Тамбовские рабочие провалились под землю

23:5710 октября

В Госдуме рассказали о приезде нового спикера парламента Сирии в Санкт-Петербург

21:0510 октября

В столичном бизнес-конкурсе решили разыграть ассистенток-близнецов

Россия00:0910 октября

Онега вас не слышит

Эту девочку можно спасти, но ей нужна наша помощь
13:53 9 октября

На уроках физкультуры за год погибли 211 российских школьников

20:4410 октября

В Воронеже водитель помог стоящей посреди автотрассы собаке

20:3510 октября

Горбачев нашел в России «много своих каталоний»

Россия
Аллан ЧумакЧумак на оба наши дома
Чем главный враг Кашпировского заряжал русский народ
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Горбачев отказался уезжать на Запад и решил остаться в России
Онега вас не слышит
Эту девочку можно спасти, но ей нужна наша помощь
Тамбовские рабочие провалились под землю
В Госдуме рассказали о приезде нового спикера парламента Сирии в Санкт-Петербург
Все материалы
Мир
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории урожаю легальной марихуаны
Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против Северной Кореи
Мадрид прокомментировал заявление каталонского лидера
Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова
Додон пообещал Путину не подписывать ни один антироссийский закон
МИД Украины возмутился предложением президента Чехии по Крыму
Телефонные террористы атаковали Киев
Турчинов объявил ездящих в Россию украинцев шпионами
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
Путин увидел в биткоинах потенциальную угрозу
Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году
Россия резко нарастила экспорт нефти
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Глава совета директоров «Трансойла» вошел в состав комиссии РСПП
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
«Роснефть» поучаствует в освоении крупнейшего в мире месторождения газа
«Роснефть» начала воспитательную работу над «Коммерсантом»
ЦБ попытался оправдать действия Сбербанка в сделке с «Транснефтью»
Россия добилась отмены ареста имущества по искам ЮКОСа
Все материалы
Силовые структуры
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Мария Максакова и Владимир ТюринНе по масти дама
В убийстве беглого депутата Вороненкова обвинили вора в законе Тюрика
В Туле в ответ на шалость подростка пожилой охотник открыл стрельбу в воздух
Жесть как она есть
В День России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
Шакро Молодой опроверг обвинения в зале суда
Осужденным за убийство Немцова смягчили приговор
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Объяснена способность доживать до старости
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Тамагочи перевыпустят в США
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
Все материалы
Спорт
«Мы встречали калмыков, которые выступали против негров»
Российские фанаты создали свой особый нацизм
Фуркад рассказал об усталости от Губерниева
Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи
Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России
Футбольные сборные России и Ирана сыграли вничью
Тактаров раскритиковал человеческие качества Емельяненко
Бывшего игрока «Барселоны» задержали за петушиные бои
Все материалы
Культура
Спасти кинцо
У тупых русских комедий и блокбастеров нашлись достойные соперники
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Конец большого турне
Умер Жан Рошфор — актер фильмов о высоком блондине и великолепной Анжелике
Хворостовский решил отметить юбилей вместе с родителями в Лондоне
Анджелина Джоли рассказала о сексуальных домогательствах продюсера Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Снятое пилотом «обычное» приземление самолета разубедило пассажиров летать
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Миллионы пользователей Pornhub подверглись атаке
Telegram научился показывать местоположение и заговорил по-русски
Блогера вызвали в полицию за цитату про полицейских из «Незнайки на Луне»
Цукерберга обругали за «веселое» совещание на фоне бездомных
Все материалы
Ценности
«У меня были и менты, и ФСБ»
Татуировщик Негур знает, что у силовиков под мундирами
Moleskine выпустил блокнот с языком Мика Джаггера
Кто любит покрепче
Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
Россиянкам предложили полностью облачиться в леопардовое
Cartier показал колье с 90-каратным рубеллитом
Vacheron Constantin выпустил часы без стрелок с собакой на циферблате
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
Все материалы
Путешествия
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Минтранс определил бесплатный минимум провоза ручной клади в самолетах
Пассажиры «Аэрофлота» связали дебошира и передали его ФБР
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
В Кении открыли пятизвездочное «гнездо»
Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»
Новый российский бюджетный перевозчик откроет рейсы в Европу
Все материалы
Из жизни
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Шесть грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде
Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави
Любительницы пластической хирургии застряли в аэропорту из-за неузнаваемых лиц
Акула бросилась на снимающего ее водолаза
Все материалы
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Тест: угадай «китайца» по эмблеме
Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов
Кто и зачем скупает легендарные автобренды
Aleko, Hummer и еще 14 марок, в возрождение которых мы верим
Искра пропала
Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон «Формулы-1»
Появилось первое официальное изображение нового седана VW Polo
Немцы построили внедорожник со 100-летней гарантией
Представлен внедорожный Kia Rio для России
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы