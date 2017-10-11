Глава Приморского океанариума ушел в отставку после смерти очередного дельфина

Директор Приморского океанариума Александр Михайлюк взял на себя ответственность за гибель самки дельфина по имени Ева, скончавшейся 10 октября, и подал в отставку. Об этом сообщает PrimaMedia.

«Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума», — сообщил он изданию.

Руководство океанариума, в свою очередь, также выступило с заявлением. «Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию. 10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония — одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе и в современных океанариумах», — подчеркнули в организации.

Заявление об отставке Михайлюк подал в среду, решение руководства пока не известно.

Михайлюк стал директором Приморского океанариума в декабре 2016 года. Предыдущий глава Приморского океанариума Вадим Серков был отстранен от должности после гибели нескольких животных.

24 сентября в океанариуме во Владивостоке погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных в открытый вольер штормом, и задохнулось под водой. «Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала представитель океанариума Елена Молчанова.

В июле этого года в СМИ попала информация, что из-за халатности персонала в океанариуме пострадал морж. Кто-то оставил открытой решетку, отделяющую вольер с животным от бассейна. В результате морж, вероятно, полагавший, что бассейн, как обычно, полон воды, прыгнул вниз и упал на бетонный пол.

В октябре прошлого года стало известно, что там умерли несколько питомцев, включая сивуча и двух белобоких дельфинов. После этого тренер морских млекопитающих рассказал о многочисленных нарушениях в аквариуме. Администрация все обвинения отвергала.

Приморский океанариум расположен на острове Русский. Открылся в сентябре 2016 года. Площадь превышает 37 тысяч квадратных метров. Это единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.