Звезда сериала «Хор» отправилась купаться в озере и пропала без вести

Американская актриса Ная Ривера отправилась купаться в озере и пропала без вести. Об этом сообщает CNN.

Полиция Калифорнии подозревает, что 33-летняя звезда сериала «Хор» может быть мертва. Днем 8 июля она вместе с сыном арендовала лодку, однако через три часа в судне обнаружили лишь одного спящего ребенка. Он рассказал, что мать захотела поплавать, но так и не вернулась.

Отмечается, что четырехлетний мальчик был одет в спасательный жилет. При этом еще один жилет, который был большего размера, лежал рядом с ним в судне.

В настоящее время тело актрисы не найдено. Ее объявили пропавшей без вести.

Ная Ривера прославилась благодаря таким сериалам, как «Спасатели Малибу», «Коварные горничные», «C.S.I.: Майами», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Принц из Беверли-Хиллз», «Зажигай со Стивенсами», «Дела семейные» и «Шоу Берни Мака». Наибольшую популярность ей принесла роли черлидерши Сантаны Лопез в телесериале «Хор».

В 2014 году Ривера вышла замуж за актера Райана Дорси. Годом позднее у них родился сын Джози Холлис Дорси. Осенью 2016 года артистка подала на развод.

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