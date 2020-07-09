Воробьев заявил об улучшении инвестиционного климата в Подмосковье

Подмосковье поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Instagram в четверг, 9 июля.

«Сейчас мы на 5-м месте. Это показатель того, насколько наш регион интересен инвесторам, видят ли крупные компании свое будущее здесь, у нас. А крупные компании — это новые рабочие места, налоги, престиж, движение вперед для всего региона», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что регион начинал с 22-го места. По его словам, инвестиционный климат очень важен для экономического роста. Губернатор напомнил, что власти региона работают над тем, чтобы в каждом городе Подмосковья был свой индустриальный парк.

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«Рейтинг имеет для нас важное значение: это индикатор и ориентир. Я очень надеюсь, что в следующем году мы дерзнем и попробуем подняться еще выше», — заключил он.

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Ранее по инициативе губернатора в области был веден так называемый золотой стандарт взаимодействия с предпринимателями, в рамках которого предусмотрены различные налоговые послабления.