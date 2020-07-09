Лондон решил поторопиться с публикацией доклада о «российском вмешательстве»

Доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в политические процессы в Великобритании могут опубликовать уже в этом месяце. О том, что страна решила поторопиться, пишет The Independent со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона.

Сообщается, что уже в понедельник, 13 июля, депутаты проголосуют за создание нового комитета по разведке и безопасности, после чего будет принято решение по докладу. По словам пресс-секретаря Джонсона, парламентариям посоветуют опубликовать его «как можно скорее», в том числе для того, чтобы «долгожданный документ» смог увидеть свет до того, как депутаты уйдут на летние каникулы в конце июля.

В декабре 2019 года Борис Джонсон одобрил обнародование доклада. Уточнялось, что точный срок публикации Лондоном документа пока неизвестен, так как он был подготовлен предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности и не будет обнародован до формирования нового состава.

Предполагается, что в докладе идет речь о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году, а также в парламентские выборы в 2017-м. Россия опровергает подобные заявления.

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