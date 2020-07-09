Соцработники отработали все поступившие на горячую линию заявки москвичей

Социальные работники отработали 100 процентов заявок, поступивших за период самоизоляции на горячую линию Комплекса социального развития по вопросам коронавируса. Это более 500 тысяч обращений жителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала введения в столице режима повышенной готовности по указу мэра Москвы социальные службы должны были обеспечить соцуслугами людей из группы риска — горожан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями, которые находились на самоизоляции. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,8 миллиона потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в социальные службы.

Около 10 тысяч социальных помощников и 1,5 тысячи волонтеров доставляли всем нуждающимся продукты, лекарства, технические средства реабилитации и помогали в оформлении социальных электронных сертификатов на продукты питания.

«В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 миллиона москвичей на самоизоляции. Социальные помощники не просто оказывали соцподдержку жителям — они смогли найти индивидуальный подход к каждому», — рассказала вице-мэр.

Заявки поступали на линию Комплекса социального развития по вопросам COVID-19 и в территориальные центры социального обслуживания. Сотрудники линии не только принимали обращения, но дарили уверенность и спокойствие жителям.

Всего с конца марта по 21 июня на горячую линию поступило около 1,3 миллиона звонков. Из них 65 процентов касались получения консультаций по различным вопросам, 29 процентов — заявки на помощь на дому, 4 процента — вопросы по больничным листам и 2 процента — обращения за психологической помощью.

Чаще всего жителям, позвонившим на горячую линию, требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств: за время пандемии соцработниками выполнено более 133,6 тысячи заявок на доставку продуктов и 203 тысяч — на доставку лекарств.

Наибольшее количество заявок поступило из ВАО (более 72 тысяч), ЮАО (более 70 тысяч) и САО (более 66 тысяч). Благодаря слаженной работе сотрудников выполнить заявки удавалось в большинстве случаев день в день.

С 23 июня 2020 года все московские центры социального обслуживания начали работать в штатном режиме. Теперь, по окончании самоизоляции, москвичи, нуждающиеся в помощи, могут обращаться непосредственно в центры социального обслуживания по месту проживания.

