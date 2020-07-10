На Украине заявили о мощной информационной агрессии России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о мощной информационной агрессии России, передает «ЛIГА.Новости».

Данилов выступил в программе «Право на власть», где обсуждали публикацию аудиозаписи разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина в 2015 году. По словам секретаря СНБО, на Украине каждый день идет информационная война. «То, что мы сегодня наблюдаем — это один из элементов информационных войн», — отметил Данилов.

Информационные войны «очень мощные», но многие не обращают на них внимание, продолжил он. «У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны», — подчеркнул Данилов.

Бороться с этой «агрессией» сложно, поскольку Украина — свободная страна, пояснил секретарь СНБО. «Когда появляется та или иная информация, и ее начинают раздувать, делая из мухи слона (...) А на то, что днем ранее это была муха, уже никто не обращает внимания», — заключил Данилов.

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