В России прокомментировали обвинения Нидерландов по сбитому Boeing

Обвинения Нидерландов против России по сбитому над Донбассом Boeing рейса MH17 являются надуманными, политизированными и не имеющими никакой правовой перспективы. Так ситуацию прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает РИА Новости.

По словам Морозова, у России нет возможностей для того, чтобы запустить «даже чисто теоретически» ракеты со стороны Украины.

Ранее 10 июля правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за сбитого в 2014 году Boeing. В заявлении сказано, что Нидерланды «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек.

В Минюсте на это ответили, что Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению Boeing. Там добавили, что если Нидерланды подадут жалобу в ЕСПЧ, ведомство будет отстаивать позицию России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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