Россиянина задержали за стрельбу из автомата на проводах друга в армию

В Мордовии росгвардейцы задержали россиянина открывшего стрельбу из автомата Калашникова на проводах друга в армию. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает региональное управление Росгвардии.

По данным управления, о правонарушении стало известно благодаря ролику в социальных сетях. Представитель центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковый установили причастных к этому лиц. У молодого человека, который сознался в правонарушении, был обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова модели СХ-АК12. На него был составлен административный протокол.

29 мая сообщалось, что в Волгограде бывший российский пограничник открыл стрельбу из автомата у монумента «Родина-мать».

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