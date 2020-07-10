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Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. Его слова приводит ТАСС.

Президент подчеркнул, что «она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить», добавив при этом что страна потратила на воздушные силы порядка 2,5 триллиона долларов.

Трамп также заявил, что в США самая современная военная техника в мире. «У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», — сказал президент.

В мае Дональд Трамп анонсировал создание «невероятной» военной техники невиданного ранее уровня. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.

Позднее российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что «Супер-пупер-ракета», обещанная США, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A и раскрыл ее характеристики: она должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 километров. По словам эксперта, в такой ракете нет прорыва, так как при создании используются известные материалы и технологии.

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