ЦБ европейской страны захотел откреститься от связей с рабством

Центробанк Нидерландов захотел откреститься от возможных исторических связей с рабством и инициировал специальную проверку, пишет Bloomberg. Это уже второй подобный случай с регулятором европейской страны за последнее время.

Исследование поручено провести сторонней независимой компании. Отмечается, что оно будет охватывать весь период работы банка, основанного в 1814 году после падения империи Наполеона и обретения Нидерландами независимости от Франции.

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Известно, что некоторые финансисты и государственные деятели, причастные к основанию ЦБ Нидерландов, были напрямую связаны с работорговлей. К примеру, одна из учредителей регулятора Йоханна Борски владела плантациями в Карибском бассейне.

Еще одним поводом для проведения проверки стал пример Банка Англии, который убрал из головного офиса портреты бывших руководителей, ассоциируемых с рабством. Кроме того, британский регулятор собирается пересмотреть всю свою коллекцию искусства.

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