Опровергнута возможность нарушить постоянную скорости света

Международная группа астрономов получила новое доказательство общей теории относительности Эйнштейна, подтвердив, что скорость света постоянна в вакууме и не зависит от энергии. Тем самым удалось опровергнуть некоторые варианты теории квантовой гравитации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Согласно некоторым теориям квантовой гравитации, постоянная скорости света, возможно, зависит от энергии фотонов, и это называется нарушением лоренц-вариантности. Этот эффект очень мал, но становится заметным на больших расстояниях. Чтобы опровергнуть или подтвердить это гипотетическое явление, ученые наблюдают за гамма-всплесками — мощными космическими взрывами, расстояние до которых может исчисляться миллиардами световых лет.

14 января 2019 года система черенковских телескопов MAGIC зарегистрировала гамма-вспышку, энергия которой достигала порядка тераэлектронвольт. Однако при проверке нарушения лоренц-инвариантности команда исследователей столкнулась с тем, что сигнал монотонно затухал с течением времени, что было необычно для гамма-вспышки. Поэтому ученые использовали теоретическую модель, описывающую быстрый рост потока, пиковое излучение и монотонный спад, аналогичный тому, что наблюдался.

Астрономы не выявили энергетически зависимой задержки в регистрации гамма-лучей, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна, а также накладывает более строгие ограничения на теории квантовой гравитации.

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