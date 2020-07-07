Обнаружен редкий аномальный космический феномен

Ученые Центра передовых технологий ARC по исследованию гравитационных волн в Австралии обнаружили аномальные свойства у магнетара Swift J1818.0–1607. О редком космическом феномене сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.

Swift J1818.0-1607, расположенный на расстоянии 13-26 тысяч световых лет от Земли, был найден 12 марта 2020 года в ходе регистрации вспышки гамма-лучей с помощью орбитальной обсерватории Swift. Он вращается с периодом 1,4 секунды, что делает его одним из самых быстрых магнетаров. Объект испускает радиоизлучение, что наделяет его свойствами пульсара, а возраст магнетара составляет 240-310 лет, то есть он является одной из самых молодых нейтронных звезд, известных ученым.

Новые наблюдения показали, что импульсы от магнетара становятся более слабыми при прослушивании более высоких радиочастот. При этом кривая радиоизлучения у Swift J1818.0-1607 более крутая, чем у других четырех известных радиомагнетаров и у 90 процентов пульсаров. Кроме того, астрономы заметили, что на радиочастотах объект стал ярче в 10 раз всего за две недели.

По мнению ученых, Swift J1818.0–1607 изначально был обычным радиопульсаром, который со временем приобрел характеристики магнетара. Это может произойти в случае выравнивания полюса вращения с магнитными полюсами или при падении материала сверхновой обратно на нейтронную звезду. Однако пока точная причина аномальных свойств объекта остается неизвестной.

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